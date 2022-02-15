Джозеф Байден 15 февраля записал специальное видеообращение, сообщает 24 канал. Оно полностью касается возможной эскалации на границах Украины.

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"Мы готовы защищать свободу"

Президент США заверил, что если Россия вторгнется в Украину – это будет "рана, которую Россия нанесет сама себе". Впоследствии он уточнил – и США, и другие мировые партнеры решительно отреагируют санкциями и ограничениями. Все для того, чтобы защитить свободный выбор Украины.

Мы ответим, если Россия пойдет на новую атаку против Украины… Мы будем защищать свободу. Мы готовы заплатить любую цену,

– сказал президент США.

Байден подчеркнул, что сейчас партнеры едины в своем мнении, как никогда. Следовательно, готовы ввести санкции даже против "Северного потока-2". Он, по словам Байдена, не будет "доведен до конца". Однако при этом США сделают все для того, чтобы на нефтяном рынке не образовался коллапс из-за действий России.

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