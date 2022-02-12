Соответствующее заявление глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал 12 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

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Позиция Украины сильна, а санкции против России будут болезненны

Кулеба подчеркнул, что текущая позиция Украины является сильнейшей за все годы, начиная с 2014 года. В частности, с экономической, дипломатической и военной точки зрения.

Он добавил, что по инициативе Украины и благодаря ее работе в этом направлении партнеры в Евросоюзе и США завершили формирование санкционного пакета против России.

Подготовленные санкции будут очень болезненными для Российской Федерации и нанесут непоправимый ущерб российской экономике,

– заверил глава МИД.

Он также заявил, что Украина готова к любому сценарию развития событий, и уточнил, что это не преувеличение. "Это вывод, который я могу сделать на основе полноты тех данных, которые есть в моем распоряжении", – пояснил министр.

Мировые лидеры продолжат приезжать в Украину

Глава украинской дипломатии также сообщил, что интенсивные визиты иностранных топ-чиновников и мировых лидеров в Украину продолжатся на следующей неделе.

Прибудет канцлер Германии, министры иностранных дел. Телефонные разговоры происходят ежедневно,

– отметил министр.

Кулеба напомнил, что 11 февраля провел три телефонных разговора с руководителями немецкой, европейской и американской дипломатий, а 13 февраля с главой МИД Молдавии, в частности по ситуации в Приднестровском регионе.

Министр добавил, что в ежедневном графике президента тоже доминирует международная и безопасностная тематика, он проводит интенсивные телефонные переговоры с международными партнерами.

Санкции Запада в отношении России: что известно

Европейский Союз одобрил ряд санкций против России. Их введут при условии, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины.

О разработке и принятии самых жестких санкций против Москвы в случае вторжения в Украину заявила и Великобритания.

В администрации президента США также подтвердили, что подготовили санкции против российских элит и членов их семей. Они касаются ближайшего окружения Путина. В Вашингтоне отмечают, что в случае вторжения российская экономика будет разрушена до основания.

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