У дипломатии есть все шансы на успех, – Альбарес

Эти ограничения, мол, могут очень быстро ввести. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на брифинге в Киеве 9 февраля, сообщает 24 канал.

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Мы согласовали целый ряд очень важных санкционных мер. Их воплотят в жизнь очень быстро в случае военной агрессии в отношении Украины. Конечно, это не тот сценарий, который мы хотели бы видеть, но мы к нему готовы.

– объяснил министр.

Он подчеркнул, что ограничения не будут вводиться заранее, ведь "они являются предостережением".

"Наша цель – найти решения, которые позволят защитить безопасность всех европейских государств. В то же время, защищая те принципы, на которых основывается международное право: это суверенитет, территориальная целостность государств и т.д.", – добавил глава МИД Испании.

Он отметил, что Испания и Евросоюз выступают за разрешение конфликта дипломатическим путем. Поэтому сейчас время для дипломатических усилий, а не работы над гипотетическими сценариями, которые пока совсем не соответствуют реальности. Кстати, Альбарес считает, что у дипломатии есть все шансы на успех.

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Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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