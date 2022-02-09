Политики в очередной раз пригрозили России последствиями ее агрессии
Совместный документ лидеры Веймарского треугольника одобрили по итогам переговоров в Берлине. Они состоялись 8 февраля.
Читайте также Макрон заявил о необходимости разработать новую систему гарантий безопасности в Европе
Президенты призвали Россию "внести вклад в деэскалацию ситуации на украинской границе и начать содержательный диалог о безопасности на европейском континенте". Они подчеркнули, что готовы конструктивно участвовать в переговорах по вопросам безопасности, которые представляют взаимный интерес.
Главы государств и правительств Веймарского треугольника подчеркнули свою приверженность общим усилиям по укреплению европейской и трансатлантической архитектуры безопасности,
– говорится в сообщении.
Стороны в очередной раз заявили о поддержке суверенитета Украины, а также о "последствиях" для России в случае обострения ситуации.
Президенты призвали НАТО постоянно пересматривать свою стратегию обороны и сдерживания. Делать это следует с учетом изменений реальной ситуации и в рамках программы блока о расширенном присутствии на переднем фланге.
Что известно о переговорах президентов
- Президенты Франции и Польши, а также канцлер Германии обсудили пути деэскалации из-за напряжения на границе Украины и России.
- Макрон, Дуда и Шольц отметили, что их цель – предотвратить войну в Европе.
- Французский президент во время переговоров призвал к "твердому" диалогу с Россией, потому что это, по его мнению, единственный путь к миру. Кстати, перед тем Макрон встретился с Путиным в Москве, и с Зеленским в Киеве.
Это может вас заинтересовать – президент Франции впервые посетил Украину за последние 24 года: видео