Політики вкотре пригрозили Росії наслідками її агресії

Спільний документ лідери Веймарського трикутника схвалили за підсумками переговорів у Берліні. Вони відбулися 8 лютого.

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Президенти закликали Росію "зробити внесок у деескалацію ситуації на українському кордоні та розпочати змістовний діалог про безпеку на європейському континенті". Вони наголосили, що готові конструктивно брати участь у переговорах з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.

Глави держав та урядів Веймарського трикутника підкреслили свою відданість спільним зусиллям щодо зміцнення європейської та трансатлантичної архітектури безпеки,

– мовиться у повідомленні.

Сторони вкотре заявили про підтримку суверенітету України, а також про "наслідки" для Росії у разі загострення ситуації.

Президенти закликали НАТО постійно переглядати свою стратегію оборони та стримування. Робити це слід з урахуванням змін реальної ситуації та у межах програми блоку про розширену присутність на передньому фланзі.

Довідка. Розширену присутність на передньому фланзі схвалили у 2016 році у зв'язку з окупацією Криму Росією. У межах цієї програми в країнах Прибалтики, а також в Польщі розгорнули чотири багатонаціональні батальйонні групи.

Що відомо про переговори президентів

Президенти Франції та Польщі, а також канцлер Німеччини обговорили шляхи деескалації через напругу на кордоні України та Росії.

Макрон, Дуда та Шольц зазначили, що їхня мета – запобігти війні у Європі.

Французький президент під час перемовин закликав до "твердого" діалогу з Росією, бо це, на його думку, єдиний шлях до миру. До речі, перед тим Макрон зустрівся з Путіним у Москві, й з Зеленським – у Києві.

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