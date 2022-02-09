Політики вкотре пригрозили Росії наслідками її агресії

Спільний документ лідери Веймарського трикутника схвалили за підсумками переговорів у Берліні. Вони відбулися 8 лютого.

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Президенти закликали Росію "зробити внесок у деескалацію ситуації на українському кордоні та розпочати змістовний діалог про безпеку на європейському континенті". Вони наголосили, що готові конструктивно брати участь у переговорах з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.

Глави держав та урядів Веймарського трикутника підкреслили свою відданість спільним зусиллям щодо зміцнення європейської та трансатлантичної архітектури безпеки,
– мовиться у повідомленні.

Сторони вкотре заявили про підтримку суверенітету України, а також про "наслідки" для Росії у разі загострення ситуації.

Президенти закликали НАТО постійно переглядати свою стратегію оборони та стримування. Робити це слід з урахуванням змін реальної ситуації та у межах програми блоку про розширену присутність на передньому фланзі.

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