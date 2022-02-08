Політики окреслили, що їх спільна мета – запобігти війні в Європі. Зокрема, Дуда переконаний, що найгіршого сценарію ще можна уникнути, але потрібно бути єдиними та солідарними.
Читайте також Макрон заявив про необхідність розробити нову систему гарантій безпеки в Європі
У твітері президент Польщі написав, що країни повинні показати, що говорять єдиним голосом. Шольц підтвердив, що Німеччина, Франція та Польща "об'єднані" для збереження миру в Європі.
Макрон закликає до діалогу з Росією
Президент Франції під час перемовин закликав до "твердого" діалогу з Росією. Він вважає, що це єдиний шлях до миру.
Ми повинні разом знайти шляхи та засоби для ведення твердого діалогу з Росією,
– стверджує Макрон.
Зустріч Шольца, Дуди й Макрона / Фото KPRP
Макрон тільки повернувся з України
- Президент Франції 8 лютого відвідав Україну та зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським. Це був перший візит французького лідера до нашої держави за 24 роки.
- Під час зустрічі підтвердили, що Франція має дати Україні 1,2 мільярда євро кредиту, а також –130 локомотивів компанії Alstom вартістю 900 мільйонів євро, 370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро.
- Париж та Київ підписали угоду про співпрацю між Укроборонпромом та французькою стороною.