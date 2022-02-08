Політики окреслили, що їх спільна мета – запобігти війні в Європі. Зокрема, Дуда переконаний, що найгіршого сценарію ще можна уникнути, але потрібно бути єдиними та солідарними.

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У твітері президент Польщі написав, що країни повинні показати, що говорять єдиним голосом. Шольц підтвердив, що Німеччина, Франція та Польща "об'єднані" для збереження миру в Європі.

Макрон закликає до діалогу з Росією

Президент Франції під час перемовин закликав до "твердого" діалогу з Росією. Він вважає, що це єдиний шлях до миру.

Ми повинні разом знайти шляхи та засоби для ведення твердого діалогу з Росією,

– стверджує Макрон.



Зустріч Шольца, Дуди й Макрона / Фото KPRP

Макрон тільки повернувся з України

Президент Франції 8 лютого відвідав Україну та зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським. Це був перший візит французького лідера до нашої держави за 24 роки.

Під час зустрічі підтвердили, що Франція має дати Україні 1,2 мільярда євро кредиту, а також – 130 локомотивів компанії Alstom вартістю 900 мільйонів євро, 370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро.

130 локомотивів компанії Alstom вартістю 900 мільйонів євро, 370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро. Париж та Київ підписали угоду про співпрацю між Укроборонпромом та французькою стороною.