Дипломатія має всі шанси на успіх, – Альбарес

Ці обмеження, мовляв, можуть дуже швидко запровадити. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес на брифінгу у Києві 9 лютого, повідомляє 24 канал.

Читайте також Хочуть взяти реванш за поразку СРСР у холодній війні, – Кулеба про війська Росії біля України

Ми узгодили цілу низку дуже важливих санкційних заходів. Їх втілять в життя дуже швидко у разі військової агресії щодо України. Звичайно, це не той сценарій, який ми хотіли б бачити, але ми до нього готові,

– пояснив міністр.

Він наголосив, що обмеження не вводитимуться заздалегідь, адже "вони є застереженням".

"Наша мета – знайти рішення, які дозволять захистити безпеку всіх європейських держав. Водночас захищаючи ті принципи, на яких ґрунтується міжнародне право: це суверенітет, територіальна цілісність держав тощо", – додав очільник МЗС Іспанії.

Він зазначив, що Іспанія та Євросоюз виступають за вирішення конфлікту дипломатичним шляхом. Тому зараз час для дипломатичних зусиль, "а не роботи над гіпотетичними сценаріями, які поки що зовсім не відповідають реальності". До речі, Альбарес вважає, що дипломатія має всі шанси на успіх.

Останні новини про російську загрозу:

Президент Франції Еммануель Макрон, глава Польщі Анджей Дуда та канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися в Берліні, аби обговорити ситуацію довкола України. Політики закликали російського колегу Володимира Путіна до діалогу й пригрозили йому наслідками ескалації.

США відправили в Україну 8 літаків з військовою допомогою. Водночас там зазначили, що у разі потреби можуть збільшити підтримку у кілька разів.

У ЄС не вважають, що агресія Росії спровокує потік біженців з України.

За словами журналіста Юрія Бутусова, станом на 8 лютого Кремль не стягує нові війська під наш кордон.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Це може вас зацікавити – у Львові провели масштабні навчання з опанування зброєю: відео