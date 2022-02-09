Про це мовилося на зустрічі командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського та військового аташе при посольстві Сполучених Штатів Брендона Преслі.

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Під час перемовин обговорили безпекову ситуацію довкола нашої держави та можливості розвитку перспективних напрямків розвитку військового співробітництва між країнами.

Представник США запевнив, що Сполучені Штати й надалі продовжать надавати необхідну підтримку як в оборонному озброєнні, так і у навчанні українських військових. У разі потреби кількість допомоги буде збільшено в рази,

– повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Своєю чергою генерал-полковник Олександр Сирський подякував за підтримку в непростий для нашої держави час. Варто зазначити, що ця зустріч вже стала другою з початку 2022 року.

Важливо! У посольстві США в Україні пообіцяли, що не мають наміру зупинятися у наданні військової допомоги. Там запевнили, що стоять пліч-о-пліч з українським народом.

Війська допомога США: що відомо

В Україну 1 лютого прилетів шостий літак з військовою допомогою зі Штатів. Олексій Резніков поінформував, що мовилося про 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

Згодом, 3 лютого, прибула сьома партія: 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів.

Восьма "пташка" з Вашингтона приземлилася у "Борисполі" ще за два дні, 5 лютого. Міністр оборони розповів, що повітряне судно привезло 86 тонн військової допомоги для ЗСУ.

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Текст публікації Сухопутних військ ЗСУ:

У Командуванні Сухопутних військ ЗС України відбулась зустріч з військовим аташе Сухопутних військ при посольстві США в Україні

Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський та військовий аташе при посольстві США Брендон Преслі обговорили безпекову ситуацію навколо України та можливості розвитку перспективних напрямків розвитку військового співробітництва.

Представник США запевнив, що Сполучені Штати й надалі продовжать надавати необхідну підтримку як в оборонному озброєнні, так і у навчанні українських військових. У разі потреби кількість допомоги буде збільшено в рази.

У свою чергу генерал-полковник Олександр Сирський подякував за підтримку у непростий для нашої держави час.

Зазначимо, що це вже друга зустріч з початку цього року.