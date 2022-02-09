Об этом говорилось на встрече командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского и военного атташе при посольстве Соединенных Штатов Брендона Пресли.

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В ходе переговоров обсудили ситуацию безопасности вокруг нашего государства и возможности развития перспективных направлений развития военного сотрудничества между странами.

Представитель США заверил, что Соединенные Штаты и дальше продолжат оказывать необходимую поддержку как в оборонном вооружении, так и в обучении украинских военных. В случае необходимости количество пособий будет увеличено в разы,

– сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

В свою очередь генерал-полковник Александр Сырский поблагодарил за поддержку в непростое для нашего государства время. Следует отметить, что эта встреча уже стала второй с начала 2022 года.

Важно! В посольстве США в Украине пообещали, что не намерены останавливаться в предоставлении военной помощи. Там заверили, что стоят бок о бок с украинским народом.

Войска помощи США: что известно

В Украину 1 февраля прилетел шестой самолет с военной помощью из Штатов. Алексей Резников проинформировал, что говорилось о 84 тоннах боевых патронов к стрелковому оружию.

В последствии, 3 февраля, прибыла седьмая партия: 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов.

Восьмая "птичка" из Вашингтона приземлилась в "Борисполе" еще через два дня, 5 февраля. Министр обороны рассказал, что воздушное судно привезло 86 тонн военной помощи для ВСУ.

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Текст публикации Сухопутных войск ВСУ:

В Командовании Сухопутных войск ВС Украины состоялась встреча с военным атташе Сухопутных войск при посольстве США в Украине

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский и военный атташе при посольстве США Брендон Пресли обсудили ситуацию вокруг Украины и возможности развития перспективных направлений развития военного сотрудничества.

Представитель США заверил, что Соединенные Штаты и дальше продолжат оказывать необходимую поддержку как в оборонном вооружении, так и в обучении украинских военных. В случае необходимости количество пособий будет увеличено в разы.

В свою очередь генерал-полковник Александр Сырский поблагодарил за поддержку в непростое для нашего государства время.

Это уже вторая встреча с начала этого года.