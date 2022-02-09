Об этом говорилось на встрече командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского и военного атташе при посольстве Соединенных Штатов Брендона Пресли.
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В ходе переговоров обсудили ситуацию безопасности вокруг нашего государства и возможности развития перспективных направлений развития военного сотрудничества между странами.
Представитель США заверил, что Соединенные Штаты и дальше продолжат оказывать необходимую поддержку как в оборонном вооружении, так и в обучении украинских военных. В случае необходимости количество пособий будет увеличено в разы,
– сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
В свою очередь генерал-полковник Александр Сырский поблагодарил за поддержку в непростое для нашего государства время. Следует отметить, что эта встреча уже стала второй с начала 2022 года.
Войска помощи США: что известно
- В Украину 1 февраля прилетел шестой самолет с военной помощью из Штатов. Алексей Резников проинформировал, что говорилось о 84 тоннах боевых патронов к стрелковому оружию.
- В последствии, 3 февраля, прибыла седьмая партия: 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов.
- Восьмая "птичка" из Вашингтона приземлилась в "Борисполе" еще через два дня, 5 февраля. Министр обороны рассказал, что воздушное судно привезло 86 тонн военной помощи для ВСУ.
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Текст публикации Сухопутных войск ВСУ:
В Командовании Сухопутных войск ВС Украины состоялась встреча с военным атташе Сухопутных войск при посольстве США в Украине
Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский и военный атташе при посольстве США Брендон Пресли обсудили ситуацию вокруг Украины и возможности развития перспективных направлений развития военного сотрудничества.
Представитель США заверил, что Соединенные Штаты и дальше продолжат оказывать необходимую поддержку как в оборонном вооружении, так и в обучении украинских военных. В случае необходимости количество пособий будет увеличено в разы.
В свою очередь генерал-полковник Александр Сырский поблагодарил за поддержку в непростое для нашего государства время.
Это уже вторая встреча с начала этого года.