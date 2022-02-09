Примечательно, что в значительной мере она касалась уже несколько месяцев как острой темы – угрозы нового вторжения России в Украину. По итогам разговора Госдеп США опубликовал пресс-релиз.
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Блинкен и Чавушоглу обсудили угрозу России
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Тони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 8 февраля в телефонном режиме:
- Обсудили "пути дальнейшей координации".
- И подтвердили "единство НАТО по угрозе российской эскалации и агрессии против Украины".
При этом Блинкен в очередной раз отметил преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а вместе с тем и поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за усилия в поддержке дипломатического решения ситуации.
Важно знать:
- Эрдоган хочет, чтобы Путин и Зеленский встретились на территории Турции в ближайшее время.
- А 3 февраля президент Турции посетил Украину и встретился с Зеленским.
- В тот же день страны подписали серьезное соглашение о зоне свободной торговли между.
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