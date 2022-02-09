Примечательно, что в значительной мере она касалась уже несколько месяцев как острой темы – угрозы нового вторжения России в Украину. По итогам разговора Госдеп США опубликовал пресс-релиз.

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Блинкен и Чавушоглу обсудили угрозу России

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Тони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 8 февраля в телефонном режиме:

Обсудили "пути дальнейшей координации".

И подтвердили "единство НАТО по угрозе российской эскалации и агрессии против Украины".

При этом Блинкен в очередной раз отметил преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а вместе с тем и поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за усилия в поддержке дипломатического решения ситуации.

К слову: Блинкен и Чавушоглу обсудили еще одну острую тему – вопрос о нормализации отношений Турции и Армении и возможную дополнительную роль в этом процессе Вашингтона.

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