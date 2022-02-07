У президента страны Реджепа Эрдогана уверяют, что Путин точно прибудет. Дату объявят уже скоро.

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Визит Путина в Турцию состоится. Эта дата станет известна в ближайшие дни,

– заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин.

По его словам, встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля в Турции также может состояться. Условием для этого станет согласие Москвы. Ведь Украина на это уже согласилась.

Визит Эрдогана в Украину

Реджеп Эрдоган 3 февраля прилетел в Украину с официальным визитом. В Киеве он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Страны достигли важных договоренностей, в частности, соглашения о зоне свободной торговли и прочее.

После визита в Киев президент Турции перед журналистами заявлял, что получил согласие Владимира Зеленского на организацию встречи с Путиным в Турции.

В России же уверяли, что якобы никогда не отказывались от какого-либо формата переговоров. Мол, они предполагают и вероятную встречу президентов Украины и России в Турции. Но никакой конкретики не было.

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