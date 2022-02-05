Эрдоган сообщил, что он и его возлюбленная получили положительные результаты тестов на коронавирус 5 февраля. Их решили сделать после первых лёгких симптомов.

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По словам турецкого лидера, у них с женой подтвердили коронавирус штамма Омикрон, течение болезни – легкое. Теперь они самоизолировались и будут продолжать работать из дома. "Ждем ваших молитв", – написал Эрдоган.

Справка. Эрдоган и его супруга Эмине посетили Киев 3 февраля. Политик встретился с украинскими чиновниками и заверил в поддержке на фоне угрозы нападения России.

Коронавирус подхватил и Ермак

3 февраля, в день визита Эрдогана, о положительном тесте на коронавирус сообщил и Андрей Ермак, глава Офиса Президента. В этот день он уже не участвовал в государственных мероприятиях.

У Зеленского подчеркнули, что перед тем как встретиться с президентом Турции, глава государства делал тест на COVID-19. Его результат был отрицательным.

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