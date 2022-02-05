Эрдоган сообщил, что он и его возлюбленная получили положительные результаты тестов на коронавирус 5 февраля. Их решили сделать после первых лёгких симптомов.
Читайте также Судьбоносный визит, – Цимбалюк о встрече Эрдогана и Зеленского
По словам турецкого лидера, у них с женой подтвердили коронавирус штамма Омикрон, течение болезни – легкое. Теперь они самоизолировались и будут продолжать работать из дома. "Ждем ваших молитв", – написал Эрдоган.
Коронавирус подхватил и Ермак
- 3 февраля, в день визита Эрдогана, о положительном тесте на коронавирус сообщил и Андрей Ермак, глава Офиса Президента. В этот день он уже не участвовал в государственных мероприятиях.
- У Зеленского подчеркнули, что перед тем как встретиться с президентом Турции, глава государства делал тест на COVID-19. Его результат был отрицательным.
Новость дополняется...