Перед международными переговорами их участники, как правило, делают тесты на коронавирус. Об этом заявил спикер главы государства Сергей Никифоров.
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Перед международными переговорами их участники, как с одной, так и с другой стороны, делают тесты на COVID. Соответственно, Владимир Зеленский сделал тест вчера,
– сказал он.
Никифоров подчеркнул, что на встречу с Реджепом Эрдоганом президент шел с отрицательным результатом.
Коронавирус у Ермака
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак подцепил COVID-19. Положительный тест на коронавирус получил 3 февраля. Именно в этот день Украину посещал президент Турции.
- Встреча лидеров "нормандской четверки" намечена на 10 февраля в Берлине. Как на эти договоренности повлияет болезнь украинского чиновника, пока неизвестно.
- Впрочем, болезнь, по словам Ермака, пришла очень несвоевременно, но он "продолжает работать, не останавливаясь".
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