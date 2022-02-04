Перед міжнародними переговорами їх учасники, як правило, роблять тести на коронавірус. Про це заявив речник глави держави Сергій Никифоров.

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Перед міжнародними переговорами їхні учасники як з однієї, так і з іншої сторони роблять тести на COVID. Відповідно Володимир Зеленський тестувався вчора,

– сказав він.

Никифоров наголосив, що на зустріч з Реджепом Ердоганом президент ішов з негативним результатом.

Коронавірус у Єрмака

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак підчепив COVID-19. Позитивний тест на коронавірус він отримав 3 лютого. Саме цього дня Україну відвідував президент Туреччини.

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" запланована на 10 лютого в Берліні. Як на ці домовленості вплине хвороба українського посадовця – поки невідомо.

Втім, хвороба, за словами Єрмака, прийшла дуже невчасно, але він "продовжує працювати, не зупиняючись".

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