Над питанням врегулювання ситуації щодо України активно працюють Франція та Німеччина. Про це заявив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр.

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Радники з національної безпеки зустрілися в нормандському форматі кілька днів тому. 10 лютого буде ще один раунд у Берліні,

– сказав він.

Французький політик вкотре наголосив, що Франція буде робити все можливе, для сприяння деескалації ситуації навколо України.

Нагадаємо! ЗМІ повідомляли, що зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися наприкінці січня або початку лютого. Мовилось про дату 12 лютого.

Відновлення нормандського формату

Нормандський формат переговорів щодо розв'язання конфлікту на Донбасі оновився 26 січня 2022 року – вперше після 2019. У Парижі наживо зустрілися радники голів держав N4 і говорили 8 годин.

Президент України Володимир Зеленський також говорив із французьким колегою Еммануелем Макроном. Президенти домовились працювати над відновленням нормандського формату.

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з Володимиром Зеленським "висловив підтримку зусиллям у нормандському форматі" та "просуванню імплементації мінських домовленостей".

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