Над вопросом урегулирования ситуации в отношении Украины активно работают Франция и Германия. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

К теме Путин и Макрон второй раз за несколько дней поговорили об Украине

Советники по национальной безопасности встретились в нормандском формате несколько дней назад. 10 февраля будет еще один раунд в Берлине,
– сказал он.

Французский политик в очередной раз подчеркнул, что Франция будет делать все возможное для содействия деэскалации ситуации вокруг Украины.

Восстановление нормандского формата

  • Нормандский формат переговоров по разрешению конфликта на Донбассе обновился 26 января 2022 года – впервые после 2019. В Париже вживую встретились советники глав государств N4 и говорили 8 часов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский также говорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президенты договорились работать над восстановлением нормандского формата.
  • Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским "выразил поддержку усилиям в "нормандском формате" и "продвижению имплементации минских договоренностей".

Андрей Ермак – один из участников переговоров: смотрите, что заявлял на брифинге о договоренностях