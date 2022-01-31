Це вже друга розмова Макрона та Путіна за кілька днів. Крім теми України, президент держави-агресорки знову говорив про так звані "гарантії безпеки".

Раніше Макрон поспілкувався із Путіним перед розмовою з Зеленським

Політики домовились про наступні контакти, а також – про можливість проведення особистої зустрічі.

Попередня розмова Макрона й Путіна

Політики говорили 28 січня. Тоді вони погодились, що у напруженості між Україною та Росією потрібна деескалація. Путін запевняв, мовляв, нападати не збирається.

Однією з тем розмови президентів стали так звані "гарантії безпеки". Кремлівський лідер скаржився на США та НАТО. Стверджував, що вони нібито проігнорували питання "про принцип неподільності безпеки".

Після Путіна Макрон дзвонив Зеленському

Опісля розмови з Путіним Макрон зідзвонився з президентом Володимиром Зеленським. Домовились працювати над відновленням нормандського формату.

Зеленський зазначив, поки тривають дипломатичні зусилля, можливість подальшої ескалації стає меншою.

Може бути цікаво – Зеленський прокоментував дії Путіна: