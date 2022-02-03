Про це посадовець повідомив о 16:14 на своїй фейсбук-сторінці. Він наголосив, що коронавірус – все ще дуже підступний.

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Єрмак пройде інтенсивне лікування

Хвороба, за словами Єрмака, прийшла дуже невчасно, але він "продовжує працювати, не зупиняючись". Він зазначив, що наступний тиждень буде дуже важливим. Ймовірно, мовиться про зустріч радників "нормандської четвірки" у Берліні.

Тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги,

– підкреслив глава ОП.

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