Відповідно до загальнодержавних правил, політик протягом наступного тижня працюватиме вдома. Про це прем'єр-міністр Канади повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах.

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Сьогодні (31 січня – 24 канал) у мене був позитивний тест на COVID-19. Я почуваюся добре,

– зазначив Джастін Трюдо.

Глава канадського уряду закликав вакцинуватися та робити бустерні дози щеплення проти інфекції.

Ситуація з коронавірусом у Канаді

захворіли – 3 036 011 людей;

одужали – 2 771 576 громадян;

померли – 33 722 пацієнти.

Текст публікації Джастіна Трюдо:

Сьогодні вранці у мене був позитивний тест на COVID-19. Я почуваюся добре та цього тижня продовжу працювати віддалено, дотримуючись рекомендацій громадського здоров'я. Всім, будь ласка, зробіть щеплення.