Согласно общегосударственным правилам, политик в течение следующей недели будет работать дома. Об этом премьер-министр Канады сообщил на своей странице в социальных сетях.
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Сегодня (31 января – 24 канал) у меня был положительный тест на COVID-19. Я чувствую себя хорошо,
– отметил Джастин Трюдо.
Глава канадского правительства призвал вакцинироваться и делать бустерные дозы прививки против инфекции.
Ситуация с коронавирусом в Канаде
- заболели – 3 036 011 человек;
- выздоровели – 2 771 576 граждан;
- умерли – 33 722 пациента.