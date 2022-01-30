Премьер-министра Канады вместе с его родными перевезли в "секретную локацию в столичном регионе". Об этом сообщает CBC News со ссылкой на свои источники в правительстве страны.

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В связи с беспокойством относительно безопасности Джастина Трюдо и его семью перевезли из резиденции в секретную локацию в столичном регионе,

– отметил собеседник издания.

Массовые протесты противников карантинных ограничений проходят на Парламентском холме в Оттаве – примерно в четырех километрах от резиденции канадского премьер-министра.

В Канаде проходят массовые протесты / Фото CBC

Ситуация с COVID-19 в Канаде

заболели – 3 027 167 человек;

выздоровели – 2 763 702 гражданина;

умерли – 33 647 пациентов.

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