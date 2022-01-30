Премьер-министра Канады вместе с его родными перевезли в "секретную локацию в столичном регионе". Об этом сообщает CBC News со ссылкой на свои источники в правительстве страны.
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В связи с беспокойством относительно безопасности Джастина Трюдо и его семью перевезли из резиденции в секретную локацию в столичном регионе,
– отметил собеседник издания.
Массовые протесты противников карантинных ограничений проходят на Парламентском холме в Оттаве – примерно в четырех километрах от резиденции канадского премьер-министра.
В Канаде проходят массовые протесты / Фото CBC
Ситуация с COVID-19 в Канаде
- заболели – 3 027 167 человек;
- выздоровели – 2 763 702 гражданина;
- умерли – 33 647 пациентов.