Во время беспорядков они разбили автомобили и здания, в частности уничтожили вход в офис Европейской службы внешних действий. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отреагировал на эти события.

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Сурово осуждаю бессодержательные разрушения и насилие на сегодняшней демонстрации в Брюсселе,

– отметил он.

Кроме этого, Жозеп Боррель обнародовал фото разбитого фасада офиса дипломатии ЕС в Брюсселе.

В Брюсселе разгромили офис главы дипломатии ЕС / Фото из твиттера Жозепа Барреля

Во время митинга задержали 70 человек

По данным правоохранительных органов, на митинг в Брюсселе вышло около 50 тысяч человек. Демонстрации сначала проходили мирно, но впоследствии протестующие отказались расходиться.

Местная полиция вечером сообщила, что в госпитализации нуждались трое правоохранителей и 12 участников протеста. Задержали около 70 человек, в том числе за:

использование петард и фейерверков;

неповиновение;

нанесение вреда общественному имуществу.

Каждый может свободно выражать свои взгляды, но наше общество никогда не примет слепого насилия, и тем более в отношении наших правоохранителей,

– сказал премьер-министр Александр де Кроо.

В свою очередь министра внутренних дел Бельгии Аннели Верлинден поблагодарила правоохранителей за то, что они "сделали все возможное, чтобы удержать ситуацию под контролем".