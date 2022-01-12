Люди из разных городов приехали в столицу

Тысячи протестующих собрались на площади перед Народным собранием. Известно, что люди приехали в Софию из разных регионов Болгарии.

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Акцию протеста организовала партия "Возрождение". Так как именно эта политсила выступает за отмену сертификатов вакцинации.

Во время столкновений митингующим удалось прорваться через кордон правоохранителей. Люди добрались до здания парламента и начали стучать кулаками в дверь. Однако попытки взять Народное собрание штурмом провалились, потому что охрана забаррикадировала входы столами изнутри.

Что известно о пострадавших

По данным СМИ, в результате потасовки пострадали 4 силовиков. Кроме того, еще перед началом акции правоохранители задержали мужчину с газовым баллончиком.

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Ситуация с коронавирусом в Болгарии

По данным ресурса Worldometers, коронавирусом в Болгарии за все время пандемии заразились свыше 794 тысяч человек.

Из них 115 635 больных, к сожалению, умерли.

Выздороветь удалось более чем 622 тысячам инфицированных.

В Болгарии самый низкий показатель вакцинации среди всех стран Европейского Союза. Так, полностью вакцинировались всего 28,1% населения.

Накануне президент и глава совета министров страны ушли на карантин из-за контакта с больным COVID-19 главой парламента.

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