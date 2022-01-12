Зараженных коронавирусом людей держат под замком в ужасающих условиях в течение двух недель. Деталями, фото и видеозаписями такой "изоляции" китайцы делятся в социальных сетях.

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Британская газета сообщает, что таким образом Китай пытается искоренить COVID-19. Журналисты пишут, что в настоящее время закрыты дома или в лагерях около 20 миллионов граждан.

Распространение штамма Омикрон невозможно остановить даже "драконовскими методами", к которым прибегает Пекин,

– в свою очередь утверждают специалисты здравоохранения.

Китай отправляет людей в лагеря

В СМИ рассказывают, что на карантин отправляют целые города, в частности:

Сиань – 13 миллионов человек;

Аньян – 5,5 миллионов жителей;

Ючжоу – 1,2 миллиона человек.

К слову, из-за минимальных "вспышек" коронавируса всем одновременно просто запретили покидать свои дома даже для покупки еды. Кроме того, тысячи человек отправили в лагеря – особенно тех, в чьих семьях зафиксировали Омикрон. Среди них были беременные, дети и пожилые люди.

Ужасные условия пребывания в лагерях

Китайцы обнародовали видеозаписи в соцсетях, показав ужасные условия, в которых их содержат. К примеру, видно, что люди находятся в крохотных коробках с деревянной кроватью и туалетом внутри. Пакеты с продуктами раздают им рабочие в защитных костюмах.

Здесь ничего нет, только предметы первой необходимости. Никто не пришел нас проверить, что это за карантин? Нас перевезли ночью, более тысячи человек, многие из нас – пожилые люди и дети. Они не приняли никаких надлежащих мер и просто небрежно разместили нас,

– пожаловались граждане.

Обратите внимание! СМИ отмечают, что именно приближение зимних Олимпийских игр 4 февраля в Пекине и появление штамма Омикрон вернули общегородской карантин в Китае.

В Китае из-за вспышки COVID-19 появились карантинные лагеря: смотрите видео