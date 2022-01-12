Заражених коронавірусом людей тримають під замком у жахливих умовах протягом двох тижнів. Деталями, фото та відеозаписами такої "ізоляції" китайці діляться у соціальних мережах.
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Британська газета повідомляє, що у такий спосіб Китай намагається викорінити COVID-19. Журналісти пишуть, що нині зачиненими вдома або в таборах є близько 20 мільйонів громадян.
Поширення штаму Омікрон неможливо зупинити навіть "драконівськими методами", до яких вдається Пекін,
– своєю чергою стверджують фахівці охорони здоров'я.
Китай відправляє людей у табори
У ЗМІ розповідають, що на карантин відправляють цілі міста, зокрема:
- Сіан – 13 мільйонів людей;
- Аньян – 5,5 мільйона жителів;
- Ючжоу – 1,2 мільйона осіб.
До слова, через мінімальні "спалахи" коронавірусу всім одночасно просто заборонили залишати свої помешкання навіть для купівлі їжі. Окрім цього, тисячі осіб відправили до таборів – особливо тих, у чиїх сім'ях зафіксували Омікрон. Серед них, були вагітні, діти та літні люди.
Жахливі умови перебування у таборах
Китайці оприлюднили відеозаписи у соцмережах, показавши жахливі умови, в яких їх тримають. Наприклад, видно, що люди перебувають у крихітних коробках із дерев'яним ліжком і туалетом усередині. Пакети з продуктами їм роздають робітники в захисних костюмах.
Тут нічого немає, тільки предмети першої необхідності. Ніхто не прийшов нас перевірити, що це за карантин? Нас перевезли вночі, більше тисячі осіб, багато хто з нас – літні люди й діти. Вони не вжили жодних належних заходів і просто недбало розмістили нас,
– поскаржилися громадяни.
У Китаї через спалах COVID-19 з'явилися карантинні табори: дивіться відео