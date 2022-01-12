Люди з різних міст приїхали у столицю

Тисячі протестувальників зібралися на площі перед Народними зборами. Відомо, що люди приїхали у Софію з різних регіонів Болгарії.

До теми У Китаї через спалах COVID-19 з'явилися карантинні табори: люди скаржаться на жахливі умови

Акцію протесту організувала партія "Відродження". Адже саме ця політсила виступає за скасування сертифікатів вакцинації.

Під час сутичок мітингувальникам вдалося прорватися через кордон правоохоронців. Люди дісталися до будівлі парламенту та почали стукати кулаками у двері. Однак намагання взяти Народні збори штурмом провалилися, адже охорона забарикадувала входи столами із середини.

Що відомо про постраждалих

За даними ЗМІ, внаслідок штовханини постраждало 4 силовиків. Крім того, ще перед початком акції правоохоронці затримали чоловіка із газовим балончиком.

У Болгарії антивакцинатори штурмували будівлю парламенту: дивіться відео

Ситуація з коронавірусом у Болгарії

За даними ресурсу Worldometers, коронавірусом у Болгарії за весь час пандемії заразилися понад 794 тисячі людей.

З них 115 635 хворих, на жаль, померли.

Одужати вдалося понад 622 тисячам інфікованих.

У Болгарії найнижчий показник вакцинації серед усіх країн Європейського Союзу. Так, повністю вакцинувалися лише 28,1% населення.

Напередодні президент та голова ради міністрів країни пішли на карантин через контакт із хворим на COVID-19 очільником парламенту.

Це може вас зацікавити – антивакцинатори уповільнюють перемогу над коронавірусом: дивіться відео