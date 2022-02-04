Эрдоган отметил, что Владимир Путин принял приглашение посетить Турцию после возвращения из Китая. Дату визита уже определяют.

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Тогда, надеюсь, мы можем собрать на высоком уровне господина Путина и господина Зеленского. Мы достигли договоренности с Зеленским в этом направлении,

– сказал Эрдоган.

Он также выразил надежду, что президенты могут договориться на высоком уровне.

Надежда от Зеленского

По словам Эрдогана, исход встречи сможет заложить новый порядок в регионе.

Эта надежда возникла у меня во время встречи с Зеленским. Надеюсь, это закончится хорошо,

– заявил он.

Визит Эрдогана в Киев

Президент Турции посещал Киев 3 февраля и встречался с Владимиром Зеленским и другими чиновниками. Накануне лидер Турции в очередной раз предлагал организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Он считал, что переговоры можно провести в Анкаре.

Во время визита Украина и Турция также подписали соглашение о зоне свободной торговли. Зеленский назвал этот момент историческим. По его словам, это означает выход на новые рынки, инвестиции, рост ВВП

В то же время Турция в очередной раз уверяет в поддержке Украины в ситуации с Россией. Там заявили, что будут и дальше продавать оружие нашему государству. Продажу не собираются замораживать в угоду России.

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