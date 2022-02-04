Ердоган зазначив, що Путін теж прийняв запрошення відвідати Туреччину після повернення з Китаю. Дату візиту вже визначають.
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Тоді, сподіваюся, ми зможемо зібрати на високому рівні пана Путіна і пана Зеленського. Ми досягли домовленості з Зеленським у цьому напрямку,
– сказав Ердоган.
Він також висловив сподівання, що президенти зможуть домовитись на високому рівні.
Надія від Зеленського
За словами Ердогана, результат зустрічі зможе закласти новий порядок у регіоні.
Ця надія виникла в мене під час зустрічі з Зеленським. Сподіваюся, це закінчиться добре,
– заявив він.
Візит Ердогана до Києва
- Президент Туреччини відвідував Київ 3 лютого і зустрічався з Володимиром Зеленським та іншими посадовцями. Напередодні лідер Туреччини вчергове пропонував організувати зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Він вважав, що перемовини можна провести в Анкарі.
- Під час візиту Україна та Туреччина також підписали угоду про зону вільної торгівлі. Зеленський назвав цей момент історичним. За його словами, це означає вихід на нові ринки, інвестиції, зростання ВВП
- Водночас Туреччина вкотре запевняє у підтримці України в ситуації з Росією. Там заявили, що будуть і надалі продавати зброю нашій державі. Продаж не збираються заморожувати на догоду Росії.
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