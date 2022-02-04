Ердоган зазначив, що Путін теж прийняв запрошення відвідати Туреччину після повернення з Китаю. Дату візиту вже визначають.

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Тоді, сподіваюся, ми зможемо зібрати на високому рівні пана Путіна і пана Зеленського. Ми досягли домовленості з Зеленським у цьому напрямку,

– сказав Ердоган.

Він також висловив сподівання, що президенти зможуть домовитись на високому рівні.

Надія від Зеленського

За словами Ердогана, результат зустрічі зможе закласти новий порядок у регіоні.

Ця надія виникла в мене під час зустрічі з Зеленським. Сподіваюся, це закінчиться добре,

– заявив він.

Візит Ердогана до Києва

Президент Туреччини відвідував Київ 3 лютого і зустрічався з Володимиром Зеленським та іншими посадовцями. Напередодні лідер Туреччини вчергове пропонував організувати зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Він вважав, що перемовини можна провести в Анкарі.

Під час візиту Україна та Туреччина також підписали угоду про зону вільної торгівлі. Зеленський назвав цей момент історичним. За його словами, це означає вихід на нові ринки, інвестиції, зростання ВВП

Водночас Туреччина вкотре запевняє у підтримці України в ситуації з Росією. Там заявили, що будуть і надалі продавати зброю нашій державі. Продаж не збираються заморожувати на догоду Росії.

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