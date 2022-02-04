Но никаких договоренностей по встрече пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Что касается инициативы организации на турецкой земле встречи Путина и Зеленского – здесь пока понимания нет. Поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет,

– сказал он.

Песков нагло убеждает, что никто встречи не отрицает.

Путин не понимает, что надо обсудить

По словам пресс-секретаря, Путин ради дела готов встречаться с кем угодно.

Но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет,

– заявил Песков.

Относительно визита Путина в Турцию, он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о двустороннем формате между их странами.

Что известно о встрече Путина и Зеленского

Перед визитом в Киев президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз предлагал организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Он считал, что переговоры можно провести в Анкаре.

После визита Эрдоган заявлял, что получил согласие Владимира Зеленского на организацию встречи с Путиным. Он отмечал, что Путин тоже принял приглашение посетить Турцию после возвращения из Китая и дату визита уже определяют.

В январе Владимир Зеленский предлагал Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина. В Кремле заявляли, что им таких сообщений не поступало.

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