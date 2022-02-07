У президента країни Реджепа Ердогана запевняють, що Путін точно прибуде. Дату оголосять вже скоро.

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Візит пана Путіна до Туреччини відбудеться. Ця дата стане відома в найближчі дні,

– заявив представник президента Туреччини Ібрагім Калін.

За його словами, зустріч президента України Володимира Зеленського з очільником Кремля в Туреччині також може відбутися. Умовою для цього є згода Москви. Адже Україна на це вже погодилась.

Візит Ердогана в Україну

Реджеп Ердоган 3 лютого прилетів до України з офіційним візитом. У Києві він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. Держави досягли важливих домовленостей, зокрема угоди про зону вільної торгівлі та інше.

Після візиту до Києва президент Туреччини перед журналістами заявляв, що отримав згоду Володимира Зеленського на організацію зустрічі з Путіним в Туреччині.

У Росії ж запевняли, що нібито ніколи не відмовлялися від будь-якого формату переговорів. Мовляв, вони припускають і ймовірну зустріч президентів України та Росії в Туреччині. Але ніякої конкретики не було.

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