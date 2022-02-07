У президента країни Реджепа Ердогана запевняють, що Путін точно прибуде. Дату оголосять вже скоро.
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Візит пана Путіна до Туреччини відбудеться. Ця дата стане відома в найближчі дні,
– заявив представник президента Туреччини Ібрагім Калін.
За його словами, зустріч президента України Володимира Зеленського з очільником Кремля в Туреччині також може відбутися. Умовою для цього є згода Москви. Адже Україна на це вже погодилась.
Візит Ердогана в Україну
- Реджеп Ердоган 3 лютого прилетів до України з офіційним візитом. У Києві він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. Держави досягли важливих домовленостей, зокрема угоди про зону вільної торгівлі та інше.
- Після візиту до Києва президент Туреччини перед журналістами заявляв, що отримав згоду Володимира Зеленського на організацію зустрічі з Путіним в Туреччині.
- У Росії ж запевняли, що нібито ніколи не відмовлялися від будь-якого формату переговорів. Мовляв, вони припускають і ймовірну зустріч президентів України та Росії в Туреччині. Але ніякої конкретики не було.
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