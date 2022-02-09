Примітно, що значним чином вона стосувалася вже кілька місяців як гострої теми – загрози нового вторгнення Росії в Україну. За підсумками розмови Держдеп США опублікував пресреліз.

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Блінкен та Чавушоглу обговорили загрозу Росії

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Тоні Блінкен і глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу 8 лютого у телефонному режимі:

Обговорили "шляхи подальшої координації".

Та підтвердили "єдність НАТО щодо загрози російської ескалації та агресії проти України".

При цьому Блінкен вкотре наголосив на відданості США суверенітету і територіальній цілісності України, а поруч із тим і подякував президентові Туреччини Реджепу Ердогану за зусилля у підтримці дипломатичного розв'язання ситуації.

До слова: Блінкен і Чавушоглу обговорили ще одну гостру тему – питання нормалізації відносин Туреччини та Вірменії та можливу додаткову роль у цьому процесі Вашингтона.

Важливо знати: