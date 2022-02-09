Примітно, що значним чином вона стосувалася вже кілька місяців як гострої теми – загрози нового вторгнення Росії в Україну. За підсумками розмови Держдеп США опублікував пресреліз.
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Блінкен та Чавушоглу обговорили загрозу Росії
Держсекретар Сполучених Штатів Америки Тоні Блінкен і глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу 8 лютого у телефонному режимі:
- Обговорили "шляхи подальшої координації".
- Та підтвердили "єдність НАТО щодо загрози російської ескалації та агресії проти України".
При цьому Блінкен вкотре наголосив на відданості США суверенітету і територіальній цілісності України, а поруч із тим і подякував президентові Туреччини Реджепу Ердогану за зусилля у підтримці дипломатичного розв'язання ситуації.
Важливо знати:
- Ердоган хоче, аби Путін та Зеленський зустрілися на території Туреччини найближчим часом.
- А 3 лютого президент Туреччини відвідав Україну та зустрівся зі Зеленським.
- Того ж дня країни підписали серйозну угоду – про зону вільної торгівлі.
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