Об этом глава Министерства иностранных дел сообщил во время брифинга со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альваресом Буэно, состоявшемся в среду, 9 февраля.
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Без преувеличения Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне. Поэтому сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности Европы,
– сказал Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел отметил: "От того, как крупное европейское сообщество пройдет этот кризис, зависит будущее безопасности Европы и каждой отдельной страны Европейского союза".
Глава МИД также подчеркнул, что единственной действенной стратегией преодоления российского кризиса безопасности является эффективное сдерживание Кремля благодаря единству, принципиальности и готовности к жестким действиям.
Войска России у границ Украины
- Алексей Резников ранее заверил, что вероятность нового вторжения России в Украину низкая.
- В то же время он рассказал, что вблизи наших границ расположены около 140 тысяч российских военных. Однако, по словам главы Минобороны, ударных групп там нет.