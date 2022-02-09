Об этом глава Министерства иностранных дел сообщил во время брифинга со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альваресом Буэно, состоявшемся в среду, 9 февраля.

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Без преувеличения Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне. Поэтому сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности Европы,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел отметил: "От того, как крупное европейское сообщество пройдет этот кризис, зависит будущее безопасности Европы и каждой отдельной страны Европейского союза".

Глава МИД также подчеркнул, что единственной действенной стратегией преодоления российского кризиса безопасности является эффективное сдерживание Кремля благодаря единству, принципиальности и готовности к жестким действиям.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Войска России у границ Украины

Алексей Резников ранее заверил, что вероятность нового вторжения России в Украину низкая.

В то же время он рассказал, что вблизи наших границ расположены около 140 тысяч российских военных. Однако, по словам главы Минобороны, ударных групп там нет.

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