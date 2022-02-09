Президент Польши отметил, что ситуация, которую фиксируют вблизи границ с Украиной, является самой сложной с начала Второй мировой войны. Дуда также вспомнил крупную российскую группировку, которая находится на территории Беларуси.

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Мы все спрашиваем себя, что будет дальше, каким будет эффект от этих военных сдвигов, которых мир и Европа не видели со времен Второй мировой войны,

– подчеркнул Дуда.

Встреча Дуды и Генсека НАТО

Польский лидер предложил Йенсу Столтенбергу – генсеку НАТО – перед летним саммитом Альянса провести две встречи. Речь идет о: Украина – НАТО и Грузия – НАТО.

По словам политика, стоит показать странам, что НАТО не бросает их на произвол судьбы.

Войска США прибывают в Польшу

Тем временем в Польшу продолжают прибывать военные США. В частности, 7 февраля на территории страны высадилась еще одна группа военных из 82-й воздушно-десантной дивизии США.

Командир дивизии Кристофер Донахью отметил: десантники высадились в Польше, чтобы усилить готовность и оперативную совместимость союзников Альянса.

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