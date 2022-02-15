Об этом Шольц упомянул в рамках своего визита в Москву 15 февраля. О подробностях встречи рассказали российские СМИ, передает 24 канал.
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Немецкий канцлер подчеркнул, что нормандский формат является и дальше важнейшим форматом по разрешению конфликта на Донбассе.
Здесь необходимы сдвиги и прогресс. Зеленский пообещал, что в рамках ТКГ скоро будут обсуждаться все предусмотренные законопроекты. Это хороший сдвиг,
– отметил Шольц.
О каких законопроектах идет речь
Зеленский пообещал, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) скоро начнет обсуждение законопроектов об:
- особом статусе Донбасса,
- и выборах на неподконтрольных территориях;
- изменениях Конституции Украины.
Добавим, что украинская сторона исключает возможность особого статуса Донбасса с так называемым правом вето, которое позволило бы региону блокировать стратегические решения Украины.
Переговоры Шольца с Зеленским и Путиным
- Канцлер Германии 14 февраля прибыл в Киев с официальным визитом. Там он вместе с Владимиром Зеленским обсудил актуальные вопросы, в частности, о введении комплексного пакета санкций против России в случае агрессии.
- На следующий день, 15 февраля, Шольц отправился в Моству, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Политики говорили об Украине, газе и "гарантиях безопасности".
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