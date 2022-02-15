Про це Шольц згадав у межах свого візиту до Москви 15 лютого. Про деталі зустрічі розповіли російські ЗМІ, передає 24 канал.

Важливо Україна, газ, "гарантії безпеки": Шольц та Путін завершили 3-годинні переговори

Німецький канцлер наголосив, що нормандський формат є і надалі найважливішим форматом з вирішення конфлікту на Донбасі..

Тут необхідні зрушення і прогрес. Зеленський пообіцяв, що в рамках ТКГ дуже скоро будуть обговорюватися всі передбачені законопроєкти. Це хороше зрушення,

– зазначив Шольц.

Про які законопроєкти мовиться

Раніше Зеленський пообіцяв, що Тристороння контактна група (ТКГ) скоро почне обговорення законопроєктів про:

особливий статус Донбасу,

і вибори на непідконтрольних територіях;

зміни до Конституції України.

Додамо, що українська сторона виключає можливість особливого статусу Донбасу з так званим правом вето, яке б дозволило регіону блокувати стратегічні рішення України.

Переговори Шольца із Зеленським та Путіним

Канцлер Німеччини 14 лютого прибув до Києва з офіційним візитом. Там він разом з Володимиром Зеленським обговорив актуальні питання, зокрема про запровадження комплексного пакету санкцій проти Росії у разі агресії.

Вже на наступний день, 15 лютого, Шольц вирушив у Моству, щоб зустрітися з Володимиром Путіним. Політики говорили про Україну, газ та "гарантії безпеки".