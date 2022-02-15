Інші не менш важливі теми, які порушили у Москві, – питання постачання газу та "гарантії безпеки", на яких так наполягає Кремль. Про деталі зустрічі розповіли російські ЗМІ, передає 24 канал.

Важливо Визнавши бойовиків, Росія порушить міжнародне право та мінські угоди, – Столтенберг

Зауважимо, що це була перша особиста зустріч Путіна із Шольцем після обрання його канцлером Німеччини. Планувалося, що на переговорах обговорюватимуться теми напруженості на кордоні з Україною, європейську безпеку, а також "Північний потік-2".

Агресія проти України матиме серйозні наслідки

Серед найбільш актуальних питань, які обговорили політики, була ситуація навколо українських кордонів. Олаф Шольц Підкреслив, що потрібна термінова деескалація навколо України, війна не повинна початися.

Для нашого покоління війна в Європі неуявна – треба зробити, щоб це залишалося так і в майбутньому. Водночас агресія проти України матиме серйозні геополітичні наслідки для Росії,

– заявив канцлер Німеччини.

Він також привітав рішення російської влади відвести свої війська від українських кордонів. У цьому контексті Путін наголосив, що Росія не хоче війни, а також вчергове згадав про "гарантії безпеки".

Що відомо про "гарантії безпеки" У грудні 2021 року Росія висунула США вимоги щодо "гарантій безпеки". Москва захотіла отримати письмові гарантії нерозширення НАТО. Письмові відповіді до Кремля передали наприкінці січня 2022 року. У США У грудні 2021 року Росія висунула США вимоги щодо "гарантій безпеки". Москва захотіла отримати письмові гарантії нерозширення НАТО. Письмові відповіді до Кремля передали наприкінці січня 2022 року. У США просили не публікувати їх . Однак, у Москві відповідями, які вони отримали від Заходу, не задоволені. Згодом глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель від імені країн Євросоюзу відправив письмову відповідь Росії щодо "гарантій безпеки". Але в Кремлі "запалало" через це. Там заявили, що не надсилали листи до ЄС.

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