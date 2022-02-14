Політики провели переговори, опісля яких вийшли до журналістів із спільною заявою, повідомляє 24 канал. Зауважимо, що політики затримались на півтори години. При цьому, за словами Зеленського, зустріч триватиме й далі.

До теми Зеленський зустрів Шольца у Києві: почались перемовини

Зеленський розповів, що вони з Шольцем говорили про загрозливу ситуацію біля наших кордонів. Президент запевняє, що позиції України та Німеччини щодо цієї теми збігаються.

Санкції та "Північний потік-2"

Зеленський наголосив, що на тлі загроз проти Росії слід застосувати серйозні санкції. Крім того, президент не оминув тему "Північного потоку-2". Він переконаний, що Німеччина має стати гарантом збереження транзиту російського газу через територію України.

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Дивіться брифінг Зеленського й Шольца: онлайн-трансляція

Що відомо про візит Шольца

Німецький канцлер прилетів до України 14 лютого. Вже 15 лютого Шольц полетить до Москви та говоритиме з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним.

Перед своїми візитами Шольц чітко окреслив, що чекає від Росії деескалації. Він наголосив – подальша військова агресія Кремля матиме дуже серйозні наслідки.

Раніше ЗМІ писали, що під час зустрічі із Зеленським канцлер може погодитися на фінансову допомогу Україні.

Річ у тім, що зброю Німеччина не планує постачати Україні. Тому й розглядали інші варіанти допомоги.