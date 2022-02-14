Про це канцлер Німеччини повідомив під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленський, який відбувся після зустрічі лідерів держав, що пройшла 14 лютого, інформує 24 канал.

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На випадок військової ескалації ми готові на далекоосяжні та ефективні санкції в узгодженні з нашими союзниками. Щоб чітко сказати: "Якщо Росія порушить знову територіальну цілісність України, ми знаємо, що нам слід зробити",
– сказав Олаф Шольц.

Водночас німецький політик закликав країну-агресорку "скористатися пропозиціями до діалогу".

Санкції проти Росії: що відомо

Брифінг Володимира Зеленського та Олафа Шольца: дивіться відео