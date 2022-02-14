Об этом канцлер Германии сообщил во время состоявшегося 14 февраля совместного брифинга с Владимиром Зеленским, который прошел после встречи лидеров государств, информирует 24 канал.

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В случае военной эскалации мы готовы на далеко идущие и эффективные санкции в согласовании с нашими союзниками. Чтобы четко сказать: "Если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины, мы знаем, что нам следует сделать",

– сказал Олаф Шольц.

В то же время, немецкий политик призвал страну-агрессора "воспользоваться предложениями к диалогу".

Обратите внимание! Немецкие журналисты опубликовали расследование, в котором говорится, что Германия фактически игнорировала и продолжает игнорировать санкции, которые ЕС ввел против России. Компании поставляли Москве товары, которые можно использовать в военной сфере.

Санкции против России: что известно

В Великобритании 10 февраля был одобрен закон о режиме жесточайших санкций против России. Ограничения будут введены в случае нового вторжения страны-агрессора в Украину.

В администрации президента США также подтвердили, что подготовили санкции против российских элит и членов их семей. Они касаются ближайшего окружения Путина.

Дмитрий Кулеба заявил, что санкции ЕС и США нанесут непоправимый ущерб экономике России.

Брифинг Владимира Зеленского и Олафа Шольца: смотрите видео