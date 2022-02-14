Об этом канцлер Германии сообщил во время состоявшегося 14 февраля совместного брифинга с Владимиром Зеленским, который прошел после встречи лидеров государств, информирует 24 канал.

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В случае военной эскалации мы готовы на далеко идущие и эффективные санкции в согласовании с нашими союзниками. Чтобы четко сказать: "Если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины, мы знаем, что нам следует сделать",
– сказал Олаф Шольц.

В то же время, немецкий политик призвал страну-агрессора "воспользоваться предложениями к диалогу".

Санкции против России: что известно

Брифинг Владимира Зеленского и Олафа Шольца: смотрите видео