Германия снабжала России товары двойного назначения. То есть такие, которые можно использовать в военной сфере. Как отмечают эксперты, это нарушение санкций, которые ЕС ввел против Кремля после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

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Что Германия поставляла Кремлю

Журналисты опубликовали данные Федерального министерства экономики, согласно которым Россия получила большое количество товаров двойного назначения, особенно в 2020 и 2021 годах.

В частности, в 2020 году немецкое правительство выдало лицензии на такие товары стоимостью более 366 миллионов евро. Весь этот товар поехал в Россию.

В том же 2020 году Россия была четвертой в списке стран, получающих товары двойного назначения из Германии. Лидерами были Китай, США и Бразилия.

Товарами двойного назначения называют машины, которые можно использовать в производстве оружия, технологии строительства самолетов или определенные химические вещества. Однако журналисты не уточнили, что из этого списка точно поставляет Берлин Москве. В то же время в издании отметили, что в Германии есть дискуссии о поставках обедненного урана России. Однако его Кремль может использовать для создания оружия.

В марте 2021 года немецкое правительство, которое тогда возглавляла Ангела Меркель, поддерживало инициативу экспорта обедненного урана. Там считали, что для того чтобы запретить эту инициативу, "нужны доказательства того, что Россия использует уран в военных целях".

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