Другие не менее важные темы, которые затронули в Москве, – вопросы поставок газа и "гарантии безопасности", на которых так настаивает Кремль. О деталях встречи рассказали российские СМИ, передает 24 канал.

Важно Признав боевиков, Россия нарушит международное право и минские соглашения, – Столтенберг

Отметим, что это была первая личная встреча Путина с Шольцем после избрания его канцлером Германии. Планировалось, что на переговорах будут обсуждаться темы напряженности на границе с Украиной, европейской безопасности, а также "Северного потока-2".

Агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия

Среди наиболее актуальных вопросов, которые обсудили политики, была ситуация вокруг украинских границ. Олаф Шольц подчеркнул, что нужна срочная деэскалация вокруг Украины, война не должна начаться.

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