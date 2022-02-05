По словам Роберта Хабека, Сейчас Германии нужно искать альтернативные источники газоснабжения. Особенно этот вопрос приобретает актуальность на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

Заметьте Мне всегда очень стыдно за этот проект, – посол Германии о "Cеверном потоке-2"

Газопровод опасен для Европы

Вице-канцлер Германии заявил, что запуск "Северного потока-2" увеличит зависимость от российского газа. Кроме того, Хабек отметил, что газопровод построили на уязвимом маршруте.

Геополитически "Северный поток-2" не только увеличивает зависимость от российского газа, но и сосредотачивает его на уязвимом маршруте поставки,

– заявил Хабек.

Также глава немецкого Минфина убежден, что Россия может использовать газ для давления на Германию на фоне угрозы вторжения в Украину. Кроме того, Евросоюз и США готовят санкции на случай агрессии России. Тогда работа "Северного потока-2" будет невозможной. Поэтому вице-канцлер убежден, что Германии нужно искать разные пути газоснабжения.

Главное о "Северном потоке-2"

"Северный поток-2" стал газопроводом, который российский "Газпром" начал строить в обход Украины, чтобы не осуществлять транзит через нашу территорию.

В сентябре 2021 году "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода. В следующем месяце его начали наполнять газом.

В Кремле уже заявили о готовности газопровода к эксплуатации, однако ему еще необходимо пройти сертификацию ЕС.

Больше о позиции Германии в вопросе "Северного потока-2" в выпуске "На эту минуту": смотрите видео