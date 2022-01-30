Недавно "Газпром" создал в Германии дочернюю компанию. Однако, по словам президента Федерального сетевого агентства Йохена Хоманнце, это не ускорит сертификацию "Северного потока-2".
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Создание дочерней компании внесли в торговый реестр, но дальнейших шагов нет.
Завершение (сертификации "Северного потока-2" – 24 канал) вряд ли будет возможно в первом полугодии 2022 года,
– сказал Хоманнце.
Что известно о дочерней компании "Газпрома"
"Газпром" создал отдельную компанию для немецкого участка "Северного потока-2". Такое требование для сертификации поставил немецкий регулятор. Новая компания Gas for Europe GmbH станет владельцем:
- 54-километрового участка газопровода, расположенного в немецких территориальных водах,
- береговых объектов в городе Любмин.
Последние новости о "Северном потоке-2":
- Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заверила, что российский газопровод не заработает, если Кремль введет свои войска в Украину.
- В Германии готовы ввести санкции против "Северного потока-2" в случае российской эскалации.
- Министр экономики Германии Роберт Хабек подчеркнул, что его страна не будет платить компенсацию, если трубу не сертифицируют.
- В нашем Министерстве энергетики заверили, что Украину пригласят к процессу сертификации "Северного потока-2", когда соответствующий вопрос будет рассматривать Еврокомиссия.
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