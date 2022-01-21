Германия не собирается выплачивать компенсацию. Об этом заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

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Если возобновят сертификацию, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами,

– заявил политик.

Он отметил, что в случае несоблюдения нормативных условий, компенсацию платить не будут.

Что известно о запуске газопровода

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" приостановили. Все потому, что он не полностью соответствует законам Европейского Союза.

По мнению российского МИД, сертификация "Северного потока-2" может затянуться до лета 2022 года. Причина этого, как говорят в Москве, – санкции США.

В администрации Джо Байдена заявляли, что остановка "Северного потока-2" – едва ли не единственный рычаг влияния на Россию.

В Министерстве энергетики Украины уверяли, что Украину пригласят в процесс сертификации "Северного потока-2". Это произойдет, когда соответствующий вопрос будет рассматривать Еврокомиссия.

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