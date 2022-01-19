Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов 18 января.
Читайте также Вице-канцлер Германии допускает, что "Северный поток-2" могут полностью остановить
Мы (США – 24 канал) продолжаем считать, что остановка трубопровода "Северный поток-2" является действенным инструментом, с помощью которого мы можем давить на Россию сейчас,
– сказала она.
Кстати, представитель партии "Зеленых" Омид Нурипур предполагает, что скандальный газопровод могут остановить. В частности, такой вариант будут рассматривать в случае вторжения России в Украину.
Сертификация "СП-2": что известно
- Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.
- Эти документы – пакет законов о внутреннем рынке голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.
- Германия в ноябре остановила сертификацию "Северного потока-2". Процесс возобновят при условии, что газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.