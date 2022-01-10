Глава внешнеполитического ведомства Германии отметила, что все правила "прописаны в соглашении о коалиции". Об этом она сообщила в интервью итальянским журналистам газеты La Stampa.

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Все энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, и, в том числе и "Северный поток-2". В настоящее время это не так, поэтому процесс сертификации прекращен,

– объяснила Анналена Бербок.

Министр иностранных дел указала, что политическая ответственность состоит в том, "чтобы каждый житель Европы, независимо от уровня доходов, мог позволить себе электричество и отопление".

"Поэтому важно укрепить европейскую энергетическую независимость", – подытожила немецкий дипломат.

Обратите внимание! Немецкий министр Анналена Бербок уже ранее заявила, что "Северный поток-2" не соответствует нормам ЕС. Именно поэтому пока "он не может быть одобрен".

Сертификация "Северного потока-2"

Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.

Эти документы – пакет законов относительно внутреннего рынка голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.

Германия в ноябре остановила сертификацию "Северного потока-2". Процесс возобновят при условии, если газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

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