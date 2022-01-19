Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, відповідаючи на запитання журналістів 18 січня.
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Ми (США – 24 канал) продовжуємо вважати, що зупинка трубопроводу "Північний потік-2" є дієвим інструментом, за допомогою якого ми можемо тиснути на Росію зараз,
– сказала вона.
До слова, представник партії "Зелених" Омід Нуріпур припускає, що скандальний газопровід можуть зупинити. Зокрема такий варіант розглядатимуть у випадку вторгнення Росії в Україну.
Сертифікація "ПП-2": що відомо
- Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.
- Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.
- Німеччина у листопаді зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Процес відновлять за умови, якщо газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.