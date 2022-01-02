Такої думки дотримується представник "Зелених" Омід Нуріпур, який претендує на посаду голови партії. Про це він заявив місцевим ЗМІ.
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Якщо Росія вторгнеться в Україну, то, зрозуміло, "Північний потік-2 " повинен стати предметом обговорення. Це взагалі не питання,
– переконаний Нуріпур.
Політик пригадав, що його партія завжди виступала проти російського проєкту. Проте зауважив, що тепер газопровід важко зупинити тому, що він вже збудований і мовиться тільки про сертифікацію.
"Ми будемо дотримуватися законодавства. Якщо Єврокомісія і Федеральне мережеве агентство дійдуть висновку, що немає правової основи для його запуску, то газ по ньому не потече. Якщо ж правова основа є, то "Північний потік-2" буде запущений", – підсумував представник "Зелених".
Останні новини щодо "Північного потоку-2"
- Росія збудувала газопровід "ПП-2" у обхід України. 16 листопада Німеччина призупинила процес сертифікації російського газогону "ПП-2". Причина – необхідність реорганізації відповідно до німецького законодавства.
- У той же день польська державна нафтогазова компанія PGNiG заявила, що розгляд заявки на сертифікацію російського газопроводу призупинили через прийняття їхньої позиції. Там додали, що це тільки "перший крок".
- 30 грудня віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек підтримав рішення не втручатися у затвердження "ПП-2". Він не заперечив, що проєкт можуть зупинити у випадку агресії Росії.
- Перед цим експерт, коментуючи розмови Джо Байдена та Володимира Путін, заявив, що адміністрація Байдена намагається не давати чітких меседжів стратегії діяльності й скоріше гібридно заплутувати своїх опонентів.
- Попри це, стратегічна ціль Штатів – це зупинка "Північного потоку-2", обмеження потенціалу майбутньої російської агресії та посилення східного флангу НАТО.
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