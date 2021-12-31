Якщо ми будемо "нечемні", то газ не потече, – прем'єр Польщі

Свої плани щодо "Північного потоку-2" російський президент публічно висловив на засіданні уряду. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Політик наголосив, що слова очільника Кремля є доказом того, про що Польща говорить вже декілька років.

Президент Росії лише підтверджує, що "Північний потік-2" є елементом російського газового шантажу. "Якщо ви будете чемні там, у Західній Європі, ми відкриємо кран і газ потече, якщо ні – у вас будуть проблеми",

– сказав Моравецький.

Він зазначив, що Європа повинна чітко контролювати такий шантаж та відповідати на нього твердою політикою в короткостроковій перспективі. А далі слід розширювати газову та енергетичну інфраструктури.

Відповідальні Москва та Брюссель

Моравецький наголосив, що за високі ціни на газ відповідальна Москва та Брюссель. Такі тарифи виливаються у великі ціни на продукти та послуги, а тут вже мовиться про інфляцію, яка зараз дуже висока у Європі.

"Північний потік-2": останні новини

18 жовтня 2021 року першу нитку російського газопроводу наповнили технічним газом.

Наразі "Північний потік-2" не пройшов сертифікацію, однак другу нитку все ж почали наповнювати 17 грудня

Німецький регулятор каже, що сертифікацію російського газопроводу, найімовірніше, не затвердять на початку 2022 року.

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