Если мы будем "невежливы", то газ не потечет, – премьер Польши
Свои планы по "Северному потоку-2" российский президент публично выразил на заседании правительства. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
К теме Вице-канцлер Германии допускает, что "Северный поток-2" могут полностью остановить
Политик подчеркнул, что слова главы Кремля являются доказательством того, о чем говорит Польша уже несколько лет.
Президент России лишь подтверждает, что "Северный поток-2" является элементом российского газового шантажа. "Если вы будете вежливы там, в Западной Европе, мы откроем кран и газ потечет, если нет – у вас будут проблемы",
– сказал Моравецкий.
Он отметил, что Европа должна четко контролировать такой шантаж и отвечать на него жесткой политикой в краткосрочной перспективе. А дальше следует расширять газовую и энергетическую инфраструктуру.
Ответственные Москва и Брюссель
Моравецкий подчеркнул, что за высокие цены на газ ответственна Москва и Брюссель. Такие тарифы выливаются в большие цены на продукты и услуги, а здесь уже говорится об инфляции, которая сейчас очень высока в Европе.
"Северный поток-2": последние новости
- 18 октября 2021 первую нить российского газопровода наполнили техническим газом.
- "Северный поток-2" не прошел сертификацию, однако вторую нить все же начали наполнять 17 декабря.
- Немецкий регулятор говорит, что сертификация российского газопровода, скорее всего, не будет утверждена в начале 2022 года.
Это может вас заинтересовать – Кремль ужесточил газовый шантаж ЕС: смотрите видео